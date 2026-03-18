Восстановление 'Дружбы' не будет быстрым: эксперт скептически оценил обещание Зеленского

Кроме того, поставки нефти венгерской компанией могут иметь признаки коррупции.

В ближайшее время поставки российской нефти по магистрали "Дружба" возобновлены не будут. Об этом в эфире"Киев24" заявил энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Я очень сомневаюсь насчет 1,5 месяцев восстановительных работ", – говорит Рябцев.

Причина задержки сугубо техническая и не зависит от желания или возможностей украинской стороны.

"Основная причина – нет нефти, чтобы обеспечить давление в трубопроводе, то есть технологической нефти недостаточно. Был выведен из строя резервуар. Мы все видели несколько суток подряд, как горела нефть, ее нельзя было потушить. Сгорело много нефти. Нужно где-то найти объемы, необходимые для обеспечения давления в этом трубопроводе", – объясняет специалист.

Кроме того, Рябцев обращает внимание на то, что поставки нефти происходят не на государственном, а на частном уровне – венгерской компанией, которая имеет по заводу в Венгрии и Словакии. Это вызывает вопросы относительно коррупции.

"Нефть получают не Венгрия и не Словакия. Нефть получает частная венгерская компания для переработки на двух собственных заводах. Кто в ЕС предоставил частной компании исключение из общих правил – нужно еще разбираться. Не исключено, что там коррупционные махинации. Нарушены законы, действующие в Евросоюзе", – подытожил Рябцев.

Венгерский премьер Виктор Орбан накануне сделал очередное заявление относительно магистрали с российской нефтью. По его словам, кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины будет заблокирован до возобновления транзита по "Дружбе".

Президент Владимир Зеленский отметил, что поставки российских энергоносителей по магистрали в Венгрию и Словакию могут возобновиться через полтора месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: