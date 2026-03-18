Долинце сообщил, сколько ракет FP-7 может производить Украина

Чтобы сбить эти украинские ракеты, РФ придется задействовать новейшие комплексы.

России для отражения атак украинских ракет FP-7 придется использовать последние модификации соответствующих ракет к комплексам С-300 или новейшие комплексы С-400 и С-500. Об этом в эфире"Киев24" сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"А это означает, что России прикрывать свои стратегические объекты будет гораздо сложнее, потому что у нее этих комплексов ограниченное количество. Эффективность сбивания такими комплексами наших ракет может быть достаточно низкой", – отметил он.

По его словам, ракета FP-7 может поражать цели на расстоянии до 200 километров, поэтому это касается большого количества важных военно-промышленных объектов РФ.

"России придется оттягивать свою авиацию значительно глубже и будет опасно использовать так называемые аэродромы "подскока" (речь идет о полевых грунтовых аэродромах – УНИАН), поскольку через несколько минут после того, как самолет встанет на дозаправку или загрузку вооружения, туда может прилететь соответствующая ракета и уничтожить не только его, но и вооружение, которое находится рядом. Также это представляет угрозу для российских предприятий по производству компонентов для ракет, ракетного топлива, которые очень часто расположены на расстоянии до 200 км от границ с Украиной", – сказал Долинце. При этом он добавил, что, имея такие ракеты, Украина будет иметь огневой контроль над всеми объектами ВПК на временно оккупированных территориях, а также на расстоянии около 200 км вглубь территории РФ.

Долинце сказал, что, поскольку пока речь шла о тестовых запусках этой ракеты, то есть об единичных экземплярах, то о массовом производстве можно говорить только тогда, когда будут подписаны договоры на поставку с производителем:

"На сегодняшний день производственные мощности могут составлять несколько единиц в неделю или даже в месяц, но после заключения договора производитель будет масштабировать мощности в соответствии с контрактами".

По его словам, в прошлом году украинские производители заявляли, что в среднем их производственные мощности загружены где-то чуть менее чем на 50%. "Надо понимать, что украинские производители способны выпускать значительно больше вооружения. Другой вопрос, что нет ресурсов и финансирования, чтобы все это оружие можно было выкупить", – подчеркнул Долинце.

Украинская ракета FP-7 – что известно

Как сообщал УНИАН, соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман отмечал, что украинская баллистическая ракета FP-7 является аналогом американской ракеты ATACMS, однако по цене она в 2,5 раза дешевле.

По его словам, ракета FP-7 – это клон советской ракеты от С-400. При этом он подчеркнул, что все детали изготавливают сами, начиная от двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть изготавливают для них по заказу.

