Первый за 3 месяца мотоштурм: в ДШВ показали, как разбили россиян под Гришино (видео)

Оккупанты попытались прорваться в районе Мирнограда.

Силы обороны Украины остановили первый за последние три месяца мотоштурм Гришино.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) в Telegram, последнюю неудачную атаку с применением мототехники оккупанты осуществили в начале декабря 2025 года. Они пытались прорваться к населенному пункту на багги.

На этот раз для штурма Гришиного россияне использовали 13 единиц мототехники. 155-я отдельная механизированная бригада и 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" совместно с смежными подразделениями в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ уничтожили 9 единиц мототехники на подступах к поселку. Еще 4 единицы украинские военные остановили в Гришино.

"Всего подтвержденные потери личного состава противника – 17 человек", – говорится в сообщении.

Попытка прорыва в районе Мирнограда

Одновременно российские захватчики спланированно попытались прорваться в районе Мирнограда с помощью двух МТ-ЛБ. "Враг потерпел неудачу. Обе единицы бронетехники уничтожены, а личный состав ликвидирован", – сообщили в корпусе.

Планы россиян в Гришино

Как сообщал УНИАН, ранее Группировка войск "Восток" заявила, что оккупанты пытаются установить полный контроль над Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники не дают захватчикам достичь этой цели.

Отмечалось, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

Вас также могут заинтересовать новости: