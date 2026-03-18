Мужчина напечатал ПЗРК дома на 3D-принтере: сколько это стоило

Технологический барьер, отделяющий лаборатории по разработке передового оружия от любителей, балующихся в домашних мастерских, фактически полностью устранен.

До недавнего времени производство высокоточного оружия ассоциировалось исключительно с многомиллиардными бюджетами и крупными корпорациями, работающими на военных. Однако эксперименты доказывают, что для создания рабочего прототипа зенитной ракеты требуется лишь немного изобретательности, 3D-принтер и дешевая электроника.

Как пишет spidersweb.pl, созданная в домашних условиях управляемая зенитная ракета под названием Project Canard, напоминающая систему ПЗРК и способная активно корректировать свою траекторию во время полета, обошлась разработчику всего в 96 долларов.

Весь корпус пусковой установки и каркас ракеты были напечатаны из обычного, недорогого PLA-волокна. Сердцем компьютерной системы является легкодоступный микроконтроллер ESP32. Он работает с инерционным блоком MPU6050, датчиком стоимостью всего пять долларов.

Внутренняя сеть Wi-Fi и отслеживание целей с ноутбука

Проект Canard может интегрироваться с распределенной сетью внешних камер, которые работают вместе для триангуляции объектов в воздухе.

На основе этих визуальных данных система может обновлять траекторию полета ракеты в режиме реального времени. Кроме того, пусковая установка, оснащенная собственным GPS-модулем, компасом и барометром, создает локальную сеть Wi-Fi во время запуска.

Это позволяет пользователям подключаться к ней из браузера на стандартном ноутбуке, контролировать телеметрию в реальном времени и дистанционно активировать всю систему.

Демократизация технологии, меняющая правила игры

Система, производство которой стоит примерно столько же, сколько ужин на двоих, – это гораздо больше, чем просто самодельная диковинка. Это весомое доказательство того, что монополия военных на передовое оборудование наконец-то разрушена, и технологии с огромным потенциалом теперь доступны каждому, у кого есть 3D-принтер и паяльник.

"Последствия могут быть ужасными. Такой ракете не нужны взрывчатые вещества, чтобы вызвать трагедию, например, поразив двигатель взлетающего пассажирского самолета", – отмечается в статье.

Ранее СМИ сообщали, что для перехвата иранских беспилотников стоимостью 50 тысяч долларов США часто используют ракету SM-2. Ее стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за выстрел. Американцы также применяют систему противовоздушной обороны Patriot. В этом случае ценник гораздо выше, ведь одна ракета к ней стоит от 3,5 до 5 миллионов долларов.

