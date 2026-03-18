Новейший авианосец Франции получит третью катапульту: как это повлияет на его боевую мощь

Третья катапульта EMALS позволит французскому авианосцу PANG запускать до 60 самолетов в день и повысит ударный потенциал флота.

Франция планирует оснастить свой новейший авианосец PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération) тремя электромагнитными катапультами EMALS вместо двух, как предполагалось ранее. Это позволит авианосцу совершать до 60 вылетов в день, повышая скорость воздушных операций и компенсируя возможные технические неисправности одной из катапульт, сообщает издание Zone Militaire.

На сегодняшний день единственный французский авианосец Charles de Gaulle с двумя паровыми катапультами способен запускать до 20 истребителей за четверть часа, повторяя такую волну только через четыре часа. Новые катапульты EMALS более мощные, позволяют запускать более тяжелые самолеты, снижают механическую нагрузку на планер и сокращают время технического обслуживания.

Стоимость системы не низкая: еще в 2021 году США продали Франции две катапульты EMALS производства General Dynamics примерно за 1,2 млрд евро, что составляет около десятой части стоимости всего авианосца PANG. В то же время во Франции рассматривают возможность локальной разработки катапульт, если возникнут проблемы с поставками из США.

Программа PANG официально стартовала в 2020 году: строительство корпуса планируется на 2031 год, а испытания и ввод в строй – ориентировочно в 2038 году. Проект является критически важным для французского флота, чтобы избежать проблем, подобных тем, которые были у России с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Французские военные подчеркивают, что третья катапульта укрепит ударные возможности авианосца и позволит эффективнее реагировать на угрозы, обеспечивая постоянный темп полетов даже в сложных условиях.

Авианосцы Франции – последние инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее шведские военные перехватили российский беспилотник вблизи французского атомного авианосца Charles de Gaulle в порту Мальме.

Россияне запустили дрон с борта своего судна, находившегося неподалеку от места стоянки французского корабля. При этом отмечается, что это произошло во время запланированных стратегических учений в шведских территориальных водах.

