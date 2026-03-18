Синоптик Диденко предупредила украинцев об опасности 19 марта

В четверг, 19 марта, в Украине ожидается облачная, влажная и холодная погода почти по всей стране. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0...+4 градуса, а днем +4...+8 градусов", – прогнозирует она.

Немного теплее, +8...+12 градусов, будет на востоке, юго-востоке и на Волыни.

Видео дня

"В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится – водители, будьте внимательнее!" – предупредила эксперт по погоде.

По ее данным, в четверг местами будет идти дождь, а в ближайшую ночь и завтра утром возможен также мокрый снег.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 19 марта ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью будет холодно – около нуля градусов, а днем температура поднимется до скромных +5 градусов.

Когда в Украине потеплеет – прогноз синоптика

Похолодание в Украине продлится недолго. Вскоре погода в Украине улучшится. Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, похолодание с дождями и мокрым снегом продлится еще несколько дней и уже к концу недели станет сухим, а температура повысится до +7°...+12°.

