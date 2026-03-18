Почему не прорастают семена: главные ошибки и решения

Вы создали подходящие условия, посеяли семена, но спустя недели всходов так и нет? Чаще всего причина кроется в нюансах ухода - от глубины посадки до температуры. Об это пишет Real Simple.
Первая возможная причина - прошло слишком мало времени. Некоторые культуры, такие как салат или базилик, всходят быстро, а вот морковь, петрушка или перец могут прорастать до трёх недель. Важно ориентироваться на информацию на упаковке семян.
Вторая распространённая ошибка - слишком глубокая посадка. У семян ограниченный запас энергии, и если они находятся слишком глубоко, ростки просто не смогут пробиться на поверхность. Обычно достаточно заглубления около 0,5 см.
Третья причина - неправильный полив. Избыток влаги может привести к загниванию и грибковым заболеваниям, а недостаток - пересушить семена. Почва должна быть умеренно влажной. Хороший способ - нижний полив, когда вода впитывается через поддон.
Также важна температура. Если почва слишком холодная, семена могут "не понять", что пора прорастать. В этом случае помогает подогрев грунта, например, с помощью специального коврика.
Ещё один фактор - неподходящий грунт. Обычная садовая земля может плохо пропускать воду и содержать патогены. Лучше использовать лёгкий субстрат, предназначенный для проращивания семян.
И наконец, проблема может быть в самих семенах. Со временем они теряют всхожесть. Чтобы проверить качество, можно положить несколько семян на влажную салфетку: если прорастает менее половины, такие семена лучше заменить.
