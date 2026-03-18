Исполнитель хита 'You're beautiful' опозорился в сети своим образом в шапке с гербом РФ (фото)

Артист пока не ответил на критику подписчиков.

Британский певец Джеймс Блант, известный по хитам "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover", опозорился в сети.

В своем Instagram артист опубликовал фото, на котором позирует в шапке с российским гербом на фоне заснеженных гор.

"Думал, вы сможете отдать мне должное за кражу шапки", – подписал снимок Блант и вызвал волну возмущения.

Реакция сети

Украинцы в комментариях раскритиковали певца и подчеркнули, что он своей выходкой поддерживает страну-агрессора:

"Когда россияне придут в вашу страну, чтобы насиловать и убивать ваших сограждан, обязательно снова наденьте эту шапку"

"Насколько же можно быть глупым, чтобы носить такое дер*мо на голове? Просто, чтобы ты знал, – Россия – террористическое государство"

"Ты поддерживаешь терроризм"

"Сними это барахло и спусти в унитаз. И помой голову – и снаружи, и изнутри",

К слову, Джеймс Блант пока не отреагировал на критику. Однако ранее он, как бывший офицер британской армии, подчеркивал важность мира и осуждал российскую агрессию.

Напомним, ранее стало известно, что Рим закрыл сцену для балерины-путинистки Захаровой.

Вас также могут заинтересовать новости: