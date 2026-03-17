Некоторые считают, что перед Причастием нужно соблюдать трехдневный пост, но это не является нормой.

Таинства Причастия и исповеди не обязательно должны совершаться в один день. Главное – чтобы у человека не было нераскаянных грехов. Священник Анатолий Кулиш объяснил УНИАН, кто может приступать к Причастию и как правильно готовиться к этому таинству.

Когда можно приступать к Причастию без исповеди?

В первую очередь, нужно понимать, что таинство Причастия (Евхаристия) и таинство исповеди – это два из семи таинств христианской церкви (есть еще крещение, елеопомазание, миропомазание, брак и священство).

Причастие – это главное таинство христианской церкви. Таинства Причастия и исповеди фактически не взаимосвязаны между собой. Позже возникла такая традиция – причащаться сразу после исповеди, то есть эти таинства почти слились во времени.

Надо понимать, что исповедь не является "пропускным билетом" на Причастие. Очень часто люди начинают воспринимать исповедь именно так, а не как покаяние. По мнению некоторых людей, они должны исповедоваться, чтобы потом пойти причаститься, потому что без исповеди это якобы невозможно. Это неправильное понимание таинства исповеди.

Сейчас очень часто обсуждается этот вопрос. И во многих приходах существует такая практика: исповедоваться по необходимости, а причащаться как можно чаще.

Причастие происходит только на литургии. То есть совершается самая главная служба христиан, и во время нее люди причащаются. Когда человек приходит на литургию, он должен понимать, что должен приступать к Причастию, потому что суть литургии заключается в Евхаристии.

В церковном понимании регулярное участие в Евхаристии является неотъемлемой частью христианской жизни. Иисус Христос на Тайной Вечере, фактически устанавливая Евхаристию, говорил апостолам: "Примите, вкушайте – это есть Тело Мое (речь идет о хлебе, – Ред.), которое за вас ломается. Пейте из нее все, это есть кровь Моя Нового Завета (речь идет о чаше с вином, – Ред.), проливаемая за отпущение грехов". Спаситель велел так поступать каждый раз в память о Нем.

Причастие – это как один из инструментов, который помогает соединиться с Иисусом Христом, приблизиться к Нему, духовно соединиться с Ним.

Проскурка и вино во время божественной литургии наполняются божественным духом и, принимая их во время Причастия, мы "принимаем" в себя тело и кровь Иисуса Христа.

Если человек не причащается, то автоматически лишает себя всего этого. Причастие – это то, что наполняет духовно и помогает бороться с грехом, как с болезнью в себе. Причастие следует принимать каждую неделю.

Кто может причащаться?

Все христиане должны приступать к Причастию. Даже женщины в период ежемесячного очищения могут причащаться. А беременным в принципе в первую очередь нужно причащаться, потому что не только она сама "прикасается" к божественному, но и обожествляет тот плод, который вынашивает в своем чреве. Маленькие дети также могут причащаться.

Когда нельзя причащаться?

Если есть какие-то сокрытые или нераскаянные грехи, то есть те, о которых человек побоялся рассказать на исповеди, тогда причащаться нежелательно. А так нет других причин, по которым человек не может участвовать в таинстве Причастия.

Священник может лишить христианина Причастия за тяжкие грехи или преступления.

Что нужно для Причастия?

Некоторые думают, что перед Причастием нужно соблюдать трехдневный пост, но это не является нормой. Накануне принятия этого таинства нужно молиться, можно вдумчиво прочитать одну или две молитвы, и этого будет достаточно. Перед Причастием утром следует соблюсти евхаристический пост (длится шесть часов до причащения).

Если состояние здоровья не позволяет человеку поститься шесть часов, он может не принимать пищу и напитки за три часа до этого таинства – и этого уже будет достаточно.

Сколько раз можно причащаться после исповеди?

У нас в приходе с благословения архиерея уже определенный период практикуется такой момент – верующие причащаются после каждой литургии, а исповедуются люди по мере необходимости. На самом деле, люди стараются ходить на исповедь раз в месяц или раз в полтора месяца.

Еще нужно различать исповедь и духовную беседу. Очень часто люди, подходя к исповеди, начинают священнику рассказывать о своих проблемах и неурядицах, но это не исповедь, а духовная беседа. Для духовной беседы лучше прийти перед исповедью, а ее финалом может стать исповедь.

Причащаться человек может только на литургии, а исповедоваться он может в любой день недели, когда ему тяжело на душе и нужно поговорить. После исповеди стоит как можно чаще причащаться.

Обязательно ли причащаться после исповеди?

Некоторые священники говорят прихожанам, что раз в месяц нужно исповедоваться. Существуют такие практики: в одних приходах исповедь и причастие происходят в один день, а в некоторых – в разные, еще бывает так – исповедь реже, а причастие во время каждой литургии. Нужно узнавать непосредственно у священника, какую практику он поддерживает.