Снаряд попал в иранскую АЭС 'Бушер': есть ли угроза утечки радиации

Эксперты уверяют, что угрозы радиации нет, но этот инцидент подчеркивает риски, связанные с атомными объектами, на фоне войны Ирана с Израилем и США.

Иран и Россия заявили, что снаряд попал на территорию атомной электростанции "Бушер", но без повреждений или радиологических утечек. Инцидент произошел на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США, что вновь привлекает внимание к безопасности объектов атомной энергетики в регионе, пишет Associated Press.

По данным "Росатома", удар пришелся на территорию рядом со зданием метрологической службы, персонал не пострадал, радиационный фон остается нормальным. На станции находятся около 480 российских специалистов, готовится эвакуация в случае необходимости.

Организация по атомной энергии Ирана также сообщила об отсутствии ущерба для объекта. МАГАТЭ подтвердило получение информации, однако независимых подтверждений повреждений пока нет.

Видео дня

Что известно об иранской АЭС "Бушер"

АЭС "Бушер", строящаяся по российскому проекту, работает на низкообогащенном уране и производит около 1000 МВт электроэнергии. Проект расширения предусматривает добавление двух новых реакторов мощностью по 1000 МВт каждый.

Станция осталась нетронутой во время 12-дневной войны в июне и играет незначительную роль в энергоснабжении Ирана, однако ее возможное повреждение представляет серьезную угрозу для региональной безопасности и водоснабжения Персидского залива.

