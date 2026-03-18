Ремонтировали квартиры: командир воинской части попался на махинациях с солдатами

Командир отправил 7 военнослужащих ремонтировать квартиры своим родственникам в Черкассах и области. За это фигурантам светит 10 лет тюрьмы.

В Украине разоблачили командира воинской части, который привлекал подчиненных военных к ремонтным работам в жилье родственников.

По данным следствия, с сентября 2024 года чиновник привлек 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. Ремонты проводились, в частности, в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам командир.

Чтобы скрыть свои действия, он докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и на других частных объектах.

"Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира. При этом все это время "строителям" начисляли и выплачивали в воинской части денежное обеспечение", – отмечают в ГБР.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса – организация и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.

Также военнослужащим, занимавшимся ремонтными работами, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса – уклонение от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По данным издания"Украинская правда", фигурантом дела стал командир 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Тараса Трясила Ярослав Лысенко.

Как писал УНИАН, в 2024 году Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командиру Сил территориальной обороны "Юг" в виде залога в размере 2 млн грн – военного обвинили в привлечении бойцов к строительству особняка. Речь шла о том, что чиновник привлек трех военнослужащих к строительству особняка еще в 2023 году.

Более года они строили дом для начальника. При этом военнослужащие получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

