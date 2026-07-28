Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом: о чем будут договариваться (видео)

Глава государства встретится с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете без журналистов.

Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где у него будет плотный график встреч. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"В графике – встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один – это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе", – прокомментировал Зеленский.

Президент добавил, что от имени всей Украины будет почтена память умершего сенатора Линдси Грэма.

"Вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантическом регионе и других регионах мира", – отметил Зеленский.

Как следует из публичного графика президента США Дональда Трампа, его встреча с Зеленским состоится в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Как сообщает издание The Washington Post, украинский президент также встретится с сенаторами на Капитолийском холме в Конгрессе.

Руководство Республиканской партии на этой неделе надеется продвинуть законопроект Грэма о санкциях, хотя в Сенате взвешивают различные приоритеты перед тем, как уйти на августовские каникулы.

Впрочем, законопроект о санкциях имеет десятки сторонников из обеих партий – Республиканской и Демократической, и представляется, что этот законодательный акт является главной политической данью памяти Грему. В тексте документа предусматривается введение тарифов на товары от пяти крупнейших мировых покупателей российской нефти или природного газа, включая Китай и Индию. Также в нём содержатся положения о санкциях против Путина, высших российских политических и военных руководителей, российских финансовых институтов и энергетических проектов.

Встречи Зеленского и Трампа

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась в Анкаре в рамках саммита НАТО 8 июля. Тогда Трамп заявлял, что США могут предоставить Украине разрешение на производство перехватчиков для комплексов Patriot.

Кроме того, американская компания Lockheed Martin, владеющая технологией ракет и являющаяся их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии.

В то же время, как отмечают аналитики, быстро наладить выпуск таких ракет не получится. По данным издания The Telegraph, существует ряд препятствий, которые помешают Украине оперативно организовать производство ракет Patriot.

Вместе с тем, на фоне визита Зеленского в Вашингтон украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, призванных положить конец войне в Украине. Как известно, Украина и ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.

Отдельно издание The Hill сообщало, что все 100 сенаторов США были приглашены на встречу с Зеленским сегодня на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России.

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