Украина в приоритете: в NYT рассказали, чего Трамп ожидает от встречи с Зеленским

Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне могут использовать друг друга.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, при этом их отношения, похоже, крепче, чем когда-либо, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, на встрече Зеленский надеется возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры в войне Украины против России и добиться большей помощи США в области вооружений, особенно противовоздушной обороны. Аналитики полагают, что, вероятно, лидеры также обсудят возможность прекращения дальних авиаударов между Россией и Украиной.

Зеленский также посетит похороны сенатора Линдси Грэма, который скончался 11 июля. При этом, как пишет NYT, некоторые аналитики предполагают, что смерть Грэма может подтолкнуть Трампа к большей симпатии к Украине.

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Другие говорят, что Трамп хочет возобновить мирные переговоры, потому что ему нужна дипломатическая победа, поскольку конфликт США с Ираном зашел в тупик.

"Отношения с Ираном по-прежнему очень хрупкие. Поэтому Украина выходит на первый план", – сказал Гарри Неделку, старший директор европейской политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global.

Он также добавил, что оба лидера могут использовать друг друга в своих интересах.

"Зеленский может помочь Трампу подтвердить авторитет своей администрации в то время, когда внутри страны дела у Трампа идут не очень хорошо", - подчеркнул он.

Отношения значительно потеплели

Встреча двух лидеров в Белом доме в начале второго срока Трампа обернулась катастрофой. Администрация Трампа последовательно склонялась к России в мирных переговорах, заявляя, что у Зеленского нет козырей для победы.

"Сейчас я вижу между ними лучшее взаимопонимание. Возможно, Зеленский немного лучше понимает Трампа. Возможно, Трамп немного лучше понимает Зеленского", – сказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований.

Избиратели Трампа склоняются на сторону Украины

Блогерша Лора Лумер, которая часто общается с Трампом, является символом изменения взглядов на войну со стороны части электората Трампа.

Как и другие участники движения MAGA, она раньше регулярно поддерживала российские тезисы и выступала против американской помощи Украине. Но в этом году она заявила, что начала сомневаться в своих убеждениях.

На прошлой неделе она совершила неожиданный визит в Украину, а в четверг взяла интервью у Зеленского, признав, что чувствует моральный долг исправить ситуацию.

Лумер заявила, что дважды звонила Трампу из Украины.

"Он сказал: "Передайте Зеленскому привет от меня"", – рассказала она.

При этом, хотя Лумер говорит, что Трампу нравятся и Зеленский, и президент России Владимир Путин, она также говорит, что Трамп понимает, что проблема именно в Путине.

"Я думаю, что ситуация действительно меняется", – сказала она.

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины сообщил, что уже прибыл в США.

"В графике – встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один – это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой", - заявил он.

Как следует из публичного графика президента США Дональда Трампа, его встреча с Зеленским состоится в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Украинский президент также встретится с сенаторами на Капитолийском холме в Конгрессе.

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