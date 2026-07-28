Все 100 сенаторов США приглашены на встречу с Зеленским в Капитолии, - The Hill

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Все 100 сенаторов США были приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта об "адских" санкциях против России.

Как пишет The Hill, встреча состоится в Капитолии США в 18:00 по местному времени (1:00 среды по Киеву).

"Встреча состоится на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта, который предусматривает ужесточение санкций против России и ее торговых партнеров в ответ на продолжающуюся агрессию Москвы против Украины", - отмечает издание.

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Зеленский находится в Вашингтоне, чтобы присутствовать на поминках по покойному сенатору Линдси Грэму (республиканец от Южной Каролины), одному из авторов законопроекта о санкциях и ключевому стороннику Украины в Конгрессе. Также на 28 июля у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Издание напоминает, что ранее небольшие группы сенаторов встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против России. Большая группа сенаторов от обеих партий встретилась с Зеленским в Мюнхене в феврале, а некоторые сенаторы встречались с ним во время его предыдущих визитов в Вашингтон.

Санкции США против России

Ранее стало известно, что США планируют добавить в законопроект о санкциях против России, который сейчас рассматривается в верхней палате, положение о введении санкций против Ирана.

Тем временем СМИ пишут, что демократы в Сенате выступают против санкций в отношении стран, закупающих нефть у России.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести пошлины в размере до 100% в отношении пяти стран, импортирующих наибольшие объемы нефти из России. Такой шаг мог бы значительно ограничить один из ключевых источников дохода для Кремля, однако высокопоставленные демократы, в том числе потенциальные кандидаты в президенты на выборах 2028 года, утверждают, что эта мера также станет "троянским конем", предоставив Трампу новый способ введения пошлин.

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