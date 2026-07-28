Бои за Константиновку вступают в финальную фазу: военный раскрыл ситуацию на фронте

Он отметил, что основная интенсивность боевых действий постепенно смещается из микрорайона Новоселовка в направлении Осикового и окрестностей Алексеево-Дружковки.

Бои за Константиновку в Донецкой области постепенно переходят в финальную фазу, где уже практически не идет речь о классическом удержании отдельных районов или установлении стабильного контроля. Об этом сообщил в Telegram военный с позывным "Мучной".

Он подчеркнул, что ситуация на Константиновском направлении продолжает стремительно осложняться. По его словам, в Константиновке продолжается изнурительная борьба непосредственно в городской застройке, где каждый дом, улица или квартал могут несколько раз за сутки переходить из рук в руки. "Это уже скорее война на изнурение, в которой главной целью является выбить противника с занимаемых позиций, а не сформировать сплошную линию обороны", – отметил "Мучной".

По его словам, серьезные проблемы с логистикой – надежных маршрутов подвоза практически не осталось, а любое перемещение личного состава или эвакуация раненых сопряжены с чрезвычайно высоким риском. "Даже беспилотные системы, которые ранее частично компенсировали сложности с обеспечением, работают значительно менее эффективно. Из-за насыщенности района средствами радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА противник регулярно перехватывает или уничтожает наши дроны ещё на подлёте к заданным целям, что негативно сказывается как на разведке, так и на доставке критически необходимых ресурсов", – рассказал военный.

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По его словам, ещё одной серьёзной проблемой является беспрецедентная концентрация вражеских FPV-дронов, поэтому любое движение, даже по относительно прикрытым маршрутам, оперативно выявляется и становится мишенью для ударов. "Это значительно ограничивает возможности маневра, ротации и даже демонстрации физического присутствия на отдельных участках, что еще больше затрудняет удержание позиций в городских условиях", – сообщил военный.

По его словам, основная интенсивность боев постепенно смещается из микрорайона Новоселовка в направлении Осикового и окрестностей Алексеево-Дружковки. Он добавил, что именно там враг пытается усилить давление, используя преимущество в количестве ударных беспилотников и постоянный огневой удар по логистике и нашим позициям.

Россия за более чем год не смогла установить контроль над Константиновкой

Как сообщал УНИАН, Россия потратила более года на наступление на Константиновку, но так и не смогла установить над ней полный контроль, несмотря на заявление Кремля о ее якобы захвате.

CNN отмечало, что еще 3 июля Министерство обороны РФ обнародовало видео с российскими военными в разных частях центра Константиновки, утверждая, что город полностью оккупирован. В то же время журналисты отмечают, что это заявление не соответствует действительности. Его опровергают показания украинских военных, геолокация видеозаписей и карты независимых аналитиков DeepState, которые показывают, что российские силы лишь пытаются продвинуться вглубь города.

Авторы материала напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Кремля, предложив Владимиру Путину провести переговоры о мире непосредственно в Константиновке, если она действительно находится под контролем России.

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