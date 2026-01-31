В Польше бизнесмен креативно 'наказал' политиков за антиукраинскую риторику

Несмотря на рост популярности антиукраинских сил, в целом польское общество продолжает демонстрировать солидарность с Украиной.

В Польше владелец отеля "наказал" антиукраинскую партию "Конфедерация", передав на нужды Украины деньги, которые отель заработал на проведении публичного мероприятия, устроенного партией. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что партия решила провести одно из своих мероприятий в гостиничном комплексе в городке Лохув, расположенном недалеко от Варшавы.

Поскольку "Конфедерация" и ее лидер Гжегож Браун известны своими резко антиукраинскими позициями, информация о проведении мероприятия вызвала волну возмущения среди жителей Лохува. Несколько тысяч поляков подписали петицию, в которой обращались к владельцам отеля с просьбой отказать Гжегожу Брауну в использовании этого помещения.

Видео дня

В ответ гостиничная сеть Arche SA, которой принадлежит объект, выпустила заявление, где объяснила, что по закону не имеет права отказать в проведении такого мероприятия, если с документами заказчиков все в порядке. Однако президент компании Владислав Гроховский заявил, что мероприятие, проводимое "Конфедерацией", является "топливом для экстремизма, подпитывает спираль раскола и радикализма".

"Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия будут переданы на помощь Украине, которая борется за выживание и которую мы всячески поддерживаем с первого дня войны", – объявил он.

Антиукраинские настроения в Польше: последние новости

Как писал УНИАН, в Польше фиксируется рост количества преступлений против украинцев, преимущественно на почве ксенофобии и этнической ненависти. По свидетельствам пострадавших, агрессия проявляется в повседневных ситуациях и сопровождается оскорблениями и призывами "возвращаться домой" или "ехать на фронт".

Социологи связывают эту тенденцию с сочетанием целенаправленной антиукраинской дезинформации, в том числе со стороны России, и внутреннего политического популизма, который распространяет ложные нарративы о "социальном паразитировании" украинских беженцев на польском государстве.

По мнению экспертов, в польском обществе формируется опасный дуализм – поддержка Украины как государства сочетается с враждебностью к украинцам как мигрантам, что может привести к эскалации насилия и даже организованным нападениям.

Вас также могут заинтересовать новости: