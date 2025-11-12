Президент Польши, похоже, и дальше будет подогревать антиукраинские настроения в своей стране, несмотря на войну в Украине.

Президент Польши Кароль Навроцкий уважает героизм украинцев, которые защищают свою страну и всю Европу от российского нашествия, но отказываться от исторических претензий к украинцам не планирует. Соответствующее заявление он сделал в интервью каналу wPolsce24.

Так, польский президент прокомментировал обвинения в том, что за три месяца пребывания в должности он ухудшил отношения с Украиной. Он отметил, что не изменил своего мнения относительно ответственности РФ за агрессию против Украины

"Поляки поддерживали и продолжают поддерживать Украину. Если кто-то в мире, например Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то он будет удивлен. Мы не можем быть заложниками никаких государств. Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных", - сказал Навроцкий.

Президент Польши также намекнул, что продолжит разыгрывать карту исторических претензий к украинцам.

"Я не понимаю этого странного порыва становиться на колени перед кем-то другим, кроме Бога, и просить прощения за правду. [...] Мы уважаем героизм украинцев в борьбе с российским агрессором, но это не значит, что мы должны забыть о польских жертвах или ставить интересы Украины выше польских", - сказал Навроцкий, очевидно намекая на тему Волынской трагедии.

Антиукраинские настроения в Польше

Как писал УНИАН, в последнее время в Польше поднялась волна антиукраинских настроений. По словам польских социологов, антиукраинскую истерию подогревают с двух сторон - российская пропаганда и польские политики правопопулистского направления.

Новый польский президент Кароль Навроцкий тоже пытается играть на антиукраинских настроениях. Он в частности подал в польский Сейм законопроект о запрете "бандеризма", но польский парламент "зарубил" этот документ.

