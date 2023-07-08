Португалия стала 23 государством, которое заключило соответствующую декларацию.

Португалия стала 23 страной, которая заключила декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.

Во время телефонного разговора ее приняли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

В частности, в декларации осуждается российская агрессия и отмечается, что РФ должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Также отмечается, что Португалия высоко оценивает мужество украинцев и Вооруженных сил Украины, а также признает их значительный вклад в безопасность евроатлантического региона и за его пределами.

"В рамках НАТО Португалия продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины... На саммите в Бухаресте в 2008 году союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, Португалия поддержала украинскую формулу мира и готова работать над достижением ее целей, в частности по продовольственной и энергетической безопасности и борьбе с экоцидом.

Украина и Португалия в этой декларации согласились с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, чтобы ослабить ее способность продолжать незаконную захватническую войну. Страны также будут продолжать разрабатывать механизмы компенсации потерь, ранений и ущерба, нанесенного российской агрессией.

В свою очередь, Португалия также заявила, что вместе с международными организациями и партнерами готова участвовать в восстановлении и восстановлении Украины после войны.

"Будущее Украины и ее народа – в европейской семье. ЕС уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Португалия решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформам и в выполнении требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, ожидая положительный отчет Еврокомиссии", - сказано в декларации.

Украина настаивает на ускоренной процедуре вступления в НАТО

Украина официально подала запрос на ускоренную процедуру членства в НАТО в сентябре 2022 года. Недавно резкое заявление об этой возможности сделал лидер США Джо Байден.

Со своей стороны украинские власти неоднократно подчеркивали, что ожидают от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

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