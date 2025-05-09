По словам главы МИД Финляндии, такие пошлины будут действовать и на случай того, если санкции не будут работать.

Финляндия предложила ввести пошлины на весь импорт из РФ в Европейский Союз, которые будут действовать вместе с существующими санкциями. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Bloomberg.

По ее словам, исполнительный орган ЕС Европейская комиссия "имеет полный мандат для этого". Она подчеркнула, что такой шаг не будет требовать единодушия всех стран-членов.

"Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь эту пошлину", - отметила Валтонен.

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В Bloomberg напомнили, что такое предложение появилось тогда, когда ЕС столкнулся с очередным противостоянием с Венгрией относительно обновления пошлин, которые были введены после вторжения России в Украину более трех лет назад.

"Среди мер - замораживание почти 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов) активов российского центрального банка и внесение в списки сотен физических, юридических и физических лиц, которые помогали Москве в войне", - добавили в материале.

Также в издании подчеркнули, что санкции ЕС должны быть утверждены каждые шесть месяцев при поддержке всех 27 стран-членов.

"Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на эти меры - как она это делала в прошлом, но потом отступала после того, как получала определенные уступки по часто не связанным между собой вопросам. Торговые меры, такие как пошлины, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется лишь квалифицированное большинство", - объяснили в материале.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предложил создать международную коалицию для удержания замороженных активов РФ. По его словам, это нужно сделать, ведь неизвестно, будут ли продлены санкции ЕС этим летом.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему США не ввели новые санкции против России. Он считает, что такое решение могло бы продлить войну в Украине еще на два года.

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