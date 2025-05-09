Макрон подтвердил свое желание "построить прочный и длительный мир" в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он "на стороне войны, а не мира", и осудил его "исторический ревизионизм".

"Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира (...) и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются", - заявил Макрон вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Нанси, сообщает Le Monde.

Макрон подтвердил свое "желание построить прочный и длительный мир" в Украине.

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Что касается слов Путина, пытающегося оправдать свое вторжение в Украину под предлогом борьбы с нацизмом, Макрон осудил "исторический ревизионизм, а также глубокую ошибку". Он заявил:

"Путинизм - это империализм, который процветает только за счет территориальной экспансии, угрозы международно признанным границам и международного беспорядка".

Туск осудил решение некоторых лидеров, приехавших на торжества 9 мая, включая военный парад, в Москву.

"Присутствие на параде тех, кто бомбит города, больницы, детские сады, кто за последние три года стал причиной гибели или серьезных ранений более миллиона человек (...), является позором", - отметил он.

Перемирие в Украине - позиция Макрона

Ранее Макрон поддержал призыв американского лидера Дональда Трампа ввести полное прекращение огня в Украине на 30 дней.

Вчера вечером несколько раз говорил с президентом Соединенных Штатов Америки. По словам Макрона, партнеры должны работать над достижением перемирия без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени.

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