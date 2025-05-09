Защита бизнесмена ожидает принятия Европейским судом по правам человека справедливого решения, заявил Александр Лысак.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемой жалобу Игоря Коломойского, поданную из-за закрытия украинскими судами производства по так называемому "делу Приватбанка". Об этом сообщил Александр Лысак, адвокат бизнесмена.

Как говорится в заявлениии, 26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу по иску Коломойского к Приватбанку о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного помимо воли реальных акционеров банка.

"Сторона Игоря Коломойского считает, что это дело украинскими судами не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по данному делу, который имеет обратное действие во времени", - отметил Лысак.

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По словам адвоката, из-за незаконности национализации функционирующего банка за 1 гривну и законодательного запрета на судебную оценку такой национализации, сторона Игоря Коломойского обратилась с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека.

"И вот 9 мая 2025 года адвокаты Игоря Коломойского получили сообщение о принятии Европейским судом по правам человека данной жалобы к рассмотрению. Сторона Игоря Коломойского ожидает принятия Европейским судом по правам человека справедливого решения по этой жалобе", - резюмировал Лысак.

Как сообщалось ранее, прокуроры по "делу Коломойского" продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену, при этом перепутав его фамилию и потребовав продлить меру пресечения с перепутанными данными.

Ранее в апреле этого года Коломойский выиграл судебное дело против ПриватБанка в Израиле, отвергнув его требования на сумму в 600 миллионов долларов.

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