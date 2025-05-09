Муж Фреймут до сих пор не отказался от российского паспорта

Владимир Локотко родился в России.

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая с начала полномасштабной войны с детьми и мужем Владимиром Локотко живет в Лондоне, рассказала о российском паспорте своего избранника.

Известно, что Локотко родился в России, однако последние 18 лет работал и жил в Украине. Фреймут говорит, что ее супруг отрекся от России, а связывает его со страной-террористом только паспорт, от которого он не может избавиться.

"Пользуется он казахским паспортом. Но от российского не может отказаться. Потому что для этого ему нужно поехать в Россию, чтобы взять определенную справку. Поэтому люди, имеющие российский паспорт, к сожалению, не могут от него отказаться так легко, даже если так этого хотели. В Украине у него ВНЖ. Он живет и работает в Украине 18 лет. Он работает в медиа, у него есть свой бизнес", — рассказала Ольга в интервью Рамине Эсхакзай.

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Фреймут добавила, что у ее супруга проукраинская позиция, и это для нее важно. А в России он "враг народа".

"Я всегда воспринимала его как иностранца, потому что человек не родился в Украине. Мы же не можем все родиться здесь. А так сложилось, что у меня первый муж - британец, а второй - россиянин. Я к этому нормально относилась, потому что для меня важно было видеть, кто он. Когда Россия наложила на моего мужа санкции, то это был шок для нашей семьи. Ибо у него нелегкая судьба. "Враг народа" – неприятный титул. Но тебя все равно не будут понимать, потому что у тебя частично есть русское образование и жизнь", - отметила Фреймут.

Напомним, ранее Оля Фреймут высказалась о русском языке.

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