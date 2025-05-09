Православный праздник сегодня совпал древним праздником под названием именины Матушки Сырой Земли.

10 мая в новом календаре украинской церкви - день памяти апостола Симона Зилота, одного из 12 самых близких учеников Христа, и святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского. В эту же дату почитают чудотворную Киево-Братскую икону Богородицы. Какой праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому календарю, обычаи и предостережения дня - ниже в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Киево-Братская икона Божией Матери, или, как ее еще называют Братская Богородица, - это один из самых почитаемых образов в Киеве.

Согласно преданию, образ явился в 1654 году и находился в Борисоглебском храме города Вышгород (Киевская область). В 1662 году, во времена войны России и Польши, город был разрушен татарами. Но святыню успели спасти - ее пустили по днепровской воде, и она принесла святыню на берег Подола. Ее нашли и поместили в Братском монастыре, как одну из центральных в Богоявленском соборе.

Видео дня

Есть и другая легенда, согласно которой татары, захватившие Вышгород в 1662 году, додумались сделать из икон плоты - хотели переправиться на другой берег Днепра. Но страшная буря потопила всех, за исключением одного татарина с Братской иконой. Его принесло к берегу Братского монастыря в Киеве, где татарин крестился, а образ остался в обители.

В 1934 году монастырь закрыли, и икона считалась утраченной, но в 2000-х сотрудники Национального художественного музея обнаружили ее "подобие" в музейных архивах. Оказывается, в 1926 году образ находился в Киево-Печерской лавре, в 1948-м о нем есть запись в книге учета. Сейчас в Национальном художественном музее Украины сохранился список иконы начала XVIII века.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре

Верующие, которые придерживаются старого календаря, 10 мая почитают игумена Киево-Печерского преподобного Стефана.

В чем помогает Братская икона Богородицы и чего нельзя делать сегодня

Верующие часто обращаются в молитвах Богородице, говорят, что она находится ближе к Богу. Образ Киево-Братской Богородицы считается чудотворным, который прославился многочисленными исцелениями и исполнениями прошений. У Божией Матери также просят защиты от нападения врагов.

В народе день 10 мая называют Симонов день - в честь святых Симонов. Апостола Симона считают покровителем супругов и семьи и обращаются к нему с просьбами наладить жизнь, уберечь от опасности мужей.

Также в этот день празднуют именины Матери Сырой Земли, когда нужно собирать целебные травы. Их приносят домой, раскладывают по углам и подвешивают над входной дверью - чтобы помогали справиться с болезнями и не пускали в дом недобрых людей. Согласно одной из примет, сегодня нужно походить по земле босиком - она прибавит сил человеку.

Строгих церковных запретов в этот день нет, но лениться, ругаться, желать зла, а также жадничать и завидовать нельзя.

По народным приметам сегодня не стоит беспокоить землю - копать, пахать, полоть и т. д.

Кто празднует день ангела 10 мая

Свои именины сегодня отмечают Василии, Семены, по старому стилю - Анастасии, Иваны, Николаи, Павлы, Петры, Семены, Сергеи, Степаны.

Приметы на 10 мая - какую погоду ждать

Приметы Симонова дня могут рассказать, какими будут ближайшие дни и летний сезон:

если сегодня идет дождь - лето будет таким же;

кучевые облака на небе с утра - следующие два дня распогодится;

слышно пение птиц до рассвета - пойдет дождь.

Считается, что сильный ветер в этот день принесет теплую погоду.

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