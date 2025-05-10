Среди них есть привычное "гениальное" решение главных героев разделиться.

Все мы сталкивались с максимально нереалистичными сценами в кино, однако некоторые "мифы" стали уже настолько привычными, что их перестают замечать.

Один из пользователей платформы Reddit решил обсудить этот вопрос и спросил у других, что в фильмах случается постоянно, но в реальной жизни является на 100% нереальным. Ответы, как всегда, не разочаровали. УНИАН собрал для вас самые популярные из них:

Вентиляционные шахты супергероев

В фильмах шахты являются просторным местом для побега, где можно спокойно и тихо передвигаться. В жизни же это алюминиевый квест, забитый пылью и болтами.

Видео дня

"Безупречные вентиляционные шахты, которые могут выдержать вес 200-килограммового человека, движущегося по ним. Они не забиты винтами и поглощают звук", - пишет один из комментаторов.

Легкая реанимация

Другой пользователь сайта отметил, что в фильмах и сериалах часто удается провести успешную сердечно-легочную реанимацию пожилым людям, тогда как в жизни все не так позитивно:

"Человеку 80 с лишним лет и он уже болен, но чудом удается восстановить сердцебиение, и он покидает больницу живым. Шансы на то, что это случится с кем-то, кому за 50, с многочисленными текущими проблемами, не так высоки, как вы думаете".

Удар по голове - как легкий сон

В фильмах люди получают удар пистолетом по затылку, теряют сознание и просыпаются без осложнений. В жизни же это может иметь долговременные последствия.

"В реальной жизни, если бы вы получили травму головы, которая выбила вас из колеи на такое длительное время, у вас было бы как минимум сотрясение мозга и, возможно, повреждение головного мозга", - объясняет другой комментатор.

Гений на все руки

В комментариях шутят, что часто в сериалах один ученый знает все: и биохимию, и судебную медицину, и еще умеет собрать спутник с лазером смерти:

"Времена универсального гения давно прошли, наука слишком большая и сложная, чтобы один человек мог знать ее всю. Я понимаю, почему не хотят вводить больше персонажей, но было бы гораздо лучше, если бы персонаж-ученый сказал: "Я знаю, к кому обратиться с этим вопросом", чем ответить на все на месте или попросить судебно-медицинского эксперта построить спутник с лучами смерти".

Гениальные хакеры

Хакеры способны за пять секунд напечатать 300 слов, войти в систему Пентагона и не забыть при этом громко воскликнуть: "Я в деле!".

Городки, где умирает по человеку каждую неделю

Другой комментатор обратил внимание, что в мистических сериалах, как в культовом "Баффи - победительница вампиров", никого не удивляет большая смертность в маленьком городе.

"Маленькие городки из фильмов ужасов, в которых происходят случайные, но последовательные убийства или исчезновения людей, и которые не получают никакого освещения в средствах массовой информации. Баффи появляется в средней школе Саннидейла, и городу приходится строить три новых похоронных бюро", - написал он.

Завтрак у друзей

Люди критически относятся к реалистичности ранних завтраков в доме у своих друзей.

"Зайти позавтракать к друзьям перед работой... Да, конечно", - иронизирует еще один пользователь Reddit.

Окна с Эйфелевой башней

В фильмах любое окно в Париже - с видом на Эйфелеву башню. Даже из подвала.

Отсутствие "па-па"

Часто в фильмах люди просто бросают трубку после фразы "Договорились". В жизни это выглядит просто невежливо.

Разделиться в фильме ужасов - всегда хорошая идея

"Любимый" многими поворот, когда группа людей решает разделиться и действовать порознь в опасном и жутком месте.

Другие интересные обсуждения на Reddit

Ранее пользователи сайта рассказывали о худших развлечениях, на которые они пошли во время отпуска. Большинство ужасных историй были связаны с зоотуризмом в популярных среди туристов странах.

Также много комментариев собрал тред с советами для укрепления психического здоровья. Люди рассказывали о собственном опыте улучшения своей жизни.

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