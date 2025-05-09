Сокомментатором будет одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 alyona alyona.

Неизменный голос песенного конкурса Евровидение в Украине Тимур Мирошниченко традиционно будет комментировать все три шоу - два полуфинала и финал Евровидения-2025. Об этом сообщает "Общественное вещание".

Отмечается, что в каждом шоу к нему будет приобщаться звездный сокомментатор: телеведущий, ведущий Национального отбора на Евровидение-2016 и общественный деятель Александр Педан, комик и еврофан Влад Куран и одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 alyona alyona.

Мирошниченко отметил, что с Педаном знаком очень давно, было много совместных проектов, но комментировать такое событие вместе будут впервые. "Поэтому это точно будет очень интересно", - добавил он.

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Мирошниченко отметил, что Влад Куран - еврофан, который "всем сердцем и душой любит этот конкурс". "Поэтому это точно будет невероятный опыт как для него, так и для всех зрителей. Нас ждет юмор и горячая любовь к Евровидению", - добавил он.

Также рассказал, что будет очень рад поработать с alyona alyona. "Это одна из самых любимых певиц моих детей и вообще нашей семьи и всей страны. Она настоящая музыкальная икона и как никто понимает Евровидение изнутри. Очень интересно будет услышать ее взгляд на то, что будет происходить на сцене конкурса в Базеле", - прокомментировал Мирошниченко.

Педан отметил, что сразу согласился на новую для себя роль и уже активно готовится, слушая все нынешние песни Евровидения. Он добавил, что это новый опыт, который очень хочется прожить, и пообещал, что будет комментировать, как обычный зритель, поэтому экспертного комментария от него вряд ли зритель услышит.

"Буду отвечать за настроение! Для всего остального рядом будет Евровидение-педия (смеется) - суперпрофессиональный Тимур Мирошниченко. Я считаю, что он не зря столько лет является голосом Евровидения, потому что действительно делает это круто. Кстати, знакомы с Тимом очень много лет, немало пересекались на съемках, но не работали в тандеме. Интересно, что из этого получится!" - сказал Педан.

Комик и еврофан Влад Куран составит компанию Тимуру Мирошниченко во втором полуфинале. "Для меня Евровидение это как день рождения - раз в год я кайфую. Я думаю, что Ziferblat удивят Европу. Таких представителей от Украины еще не было. Это что-то новенькое. У нас есть все шансы победить в первом полуфинале", - подчеркнул он.

Одна из прошлогодних представительниц Украины на Евровидении-2025 alyona alyona вместе с Тимуром Мирошниченко будет комментировать финальное шоу, а в это время ее коллега по сцене Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.

Общественное вещание будет транслировать Евровидение-2025 вживую на всех платформах - телевидении, диджитал и радио.

Евровидение-2025: что известно

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал Евровидения-2025 пройдет уже 13 мая, - на нем выступит и украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

В этом году Евровидение будет проходить в Швейцарии в городе Базель. По информации Радио Люкс, общий бюджет конкурса составляет до 37 млн швейцарских франков или более 40 млн долларов. Бюджет был утвержден в ноябре 2024 года на референдуме.

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