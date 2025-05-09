Вместо прямой аннексии острова хотят предложить одну сделку.

В Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей, которая ранее была применена к нескольким островным государствам Тихого океана, пишет Reuters.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с обсуждениями, администрация Трампа рассматривает вариант предложить лидерам Гренландии договор о свободной ассоциации с США.

В прошлом такие соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. В каждом случае условия соглашения были немного разными, но в целом речь идет о договоренности, в рамках которой правительство США предоставляет таким микро-государствам ряд услуг - от доставки почты до военной защиты - а взамен американские военные получают право свободно действовать на территории этих стран. Кроме того, торговля с США для них в основном является беспошлинной.

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Такой вариант является альтернативой ранее озвученным намерениям Трампа сделать остров полноценной частью США. По словам источников, это не единственный план по Гренландии, который обсуждается в Вашингтоне, потому что он имеет много практических препятствий.

Первая проблема - текущий статус Гренландии. В прошлом подобные соглашения подписывались с полностью независимыми государствами, а Гренландия таковой не является. Поэтому как минимум для начала ей придется получить независимость от Дании.

Кроме того, в прошлом как раз республиканцы в Конгрессе пытались блокировать финансирование на выполнение соглашений с островными государствами. И это вызывало глубокое разочарование Америкой в этих странах, потому что для них партнерство с США было очень важным элементом экономики.

Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что пока американцы не обсуждали с Данией идею подписания подобного соглашения с их островной провинцией.

Трампу захотелось Гренландию

Как писал УНИАН, в 2025 году президент США Дональд Трамп возобновил свою давнюю риторику о намерении приобрести Гренландию, полуавтономную территорию Дании, с целью расширения американского влияния в Арктике и укрепления национальной безопасности. Трамп в частности обещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

Заявления Трампа вызвали дипломатическое напряжение между США и Данией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала Соединенные Штаты Америки важнейшим и ближайшим союзником ее страны, но отметила, что не верит в силовой сценарий.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также отреагировал на заявления Трампа, отметив, что Гренландия не продается. Он подчеркнул, что остров имеет право на самоопределение и не планирует менять свой статус.

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