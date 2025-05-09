Илона Гвоздева разводится с мужем

Танцовщица уже во второй раз пытается развестись с мужем.

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева разводится со своим супругом, бизнесменом Иваном Хомячуком, после 10 лет брака.

19 марта девушка подала заявление в суд с просьбой разорвать их брак. Их дело будет рассматривать Киево-Святошинский районный суд. А первое заседание состоится 4 июля.

Согласно информации, появившейся на сайте Единого государственного реестра судебных решений, дело будет рассмотрено по правилам упрощенного искового производства с обязательным присутствием обеих сторон.

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Интересно, что в 2017 году Гвоздева уже пыталась развестись с мужем, однако тогда их дело не дошло до рассмотрения.

Стоит отметить, что Илона Гвоздева состоит в отношениях с Хомячуком 15 лет, 10 из которых в официальном браке. В 2022 году пара обвенчалась. Известно, что у них есть двое детей - сын Доминик и дочь Валерия.

Сама Гвоздева пока никак не комментирует развод.

Напомним, ранее Илона Гвоздева заговорила о кризисах в браке с мужем. Танцовщица рассказала, как они с избранником пытались сберечь отношения.

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