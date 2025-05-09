В списке есть белый рис и картофель.

Диетологи назвали "плохие" продукты, которые могут быть полезными для кишечника и общего здоровья, пишет eatingwell.com.

"Не секрет, что диета играет большую роль в здоровье кишечника, но некоторые из лучших полезных для кишечника продуктов могут вас удивить", - говорится в статье.

Продукты для улучшения здоровья кишечника

Вот какие продукты, которые зачастую имеют плохую репутацию, но при этом могут оказать удивительное влияние на ваше здоровье:

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Квашеная капуста. Диетолог Лиза Эндрюс назвала квашеную капусту лидером своего списка "плохих" продуктов. Вас может беспокоить содержание в ней натрия, но не стоит недооценивать ее потенциальную пользу. Диетолог Ракша Шах объяснил, что при разумном потреблении квашеная капуста обеспечивает организм необходимыми пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунитета.

Фасоль. Хотя, как отметил Шах, фасоль иногда избегают из-за страха вздутия живота, бобовые являются одними из самых полезных пребиотических продуктов для поддержки разнообразия и устойчивости кишечной микрофлоры. Они также являются одним из самых недооцененных источников клетчатки.

Картофель. Этот овощ часто называют нездоровым из-за его высокого гликемического индекса, но при приготовлении и охлаждении он вырабатывает резистентный крахмал, который повышает чувствительность к инсулину, уменьшает воспаление и поддерживает разнообразие кишечных микробов, объяснил Шах.

Белый рис. Как и картофель, белый рис имеет плохую репутацию, потому что это очищенный углевод. Однако он может быть еще одним источником резистентного крахмала, полезного для кишечника. Диетолог Ана Прутяну отметила, что приготовление и последующее охлаждение риса увеличивает содержание резистентного крахмала, максимизируя потребление клетчатки. Это подтверждают исследования.

Крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, листовая капуста, редис и репа). Диетолог Алисса Смолен отметила, что данные овощи также часто получают плохую репутацию, но ими также можно наслаждаться с пользой для здоровья. На самом деле, крестоцветные овощи богаты клетчаткой, которая имеет решающее значение для поддержания здоровья кишечника и питания наших кишечных бактерий.

Шоколад. Темный шоколад содержит полифенолы, растительные соединения, которые питают полезные кишечные бактерии и помогают уменьшить воспаление кишечника, отметил Шах.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая еда вредна для сердца.

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