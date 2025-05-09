Послу Венгрии вручена соответствующая нота.

Двое венгерских дипломатов должны покинуть Украину в течение 48 часов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", - отмечает он.

Сибига подчеркнул, что это ответ на действия Венгрии.

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"Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", - отметил глава МИД Украины.

Разоблачение шпионской сети военной разведки Венгрии - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины проинформировала, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

Расследование установило, что куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

В ответ министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего видеообращения 9 мая заявил, что Венгрия сегодня выслала двух украинских дипломатов по обвинению в "шпионаже".

Якобы они работали "под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште".

Министр отметил, что в Украине с начала полномасштабного вторжения становится все сильнее антивенгерская пропаганда. А причиной нынешней "клеветнической кампании против венгров" является якобы то, что Венгрия не хочет предоставлять оружие Украине.

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