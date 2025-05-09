Наибольшую долю экспорта из Украины составили продовольственные товары, металлы, машины и оборудование.

С начала 2025 года, в течение января-апреля, в Украину импортировали товаров на сумму 24,8 млрд долларов, а экспортировали почти вдвое меньше - на 13,3 млрд долларов. Как сообщает Государственная таможенная служба, при этом налогооблагаемый импорт составил 18,8 млрд долларов, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего импортировали товаров в Украину из Китая - $5,2 млрд, Польши - $2,3 млрд и Германии - $2,1 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $1,6 млрд, Турцию - на $932 млн, Италию - на $843 млн.

Больше всего в Украину импортировали такие товары, как машины, оборудование и транспорт ($9,1 млрд), продукция химической промышленности ($4,2 млрд) и топливно-энергетические товары ($3,3 млрд).

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $7,6 млрд;

металлы и изделия из них - $1,5 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $1,2 млн.

Международная торговля Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в мае в Канадском агентстве инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально согласовали сертификат на экспорт яиц из Украины в Канаду. В посольстве Украины в Канаде отметили, что открытие новых рынков для продукции из Украины является частью стратегии поддержки отечественной экономики во время войны.

Ранее Агентство пищевой инспекции Канады утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду. Производители, которые выращивают яблоки, упаковочные компании и экспортеры должны быть зарегистрированы Госпродпотребслужбой и внесены в Перечень экспортеров, производителей и упаковщиков украинских яблок в Канаду.

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