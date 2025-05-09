Нардеп отмечает, что нельзя играть в парады, пока ракеты летят на города.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предусмотрен запрет построения личного состава воинской части во время действия военного положения в общественных местах или местах скопления гражданского населения.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих во время действия военного положения" (регистрационный номер 13270) является скандально известный народный депутат Марьяна Безуглая, а также нардепы Сергей Швец и Антон Яценко.

Законопроектом предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и законы Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О военно-гражданских администрациях" и "О правовом режиме военного положения".

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Этими изменениями предусмотрено:

запрет построения личного состава воинской части во время действия военного положения в общественных местах или местах скопления гражданского населения, а также запрет проводить собрания личного состава, которые не направлены на организацию и поддержание боевой подготовки, мобилизационной готовности или выполнения задач по обороне государства;

ограничение на время действия военного положения построения воинской части для вручения Боевого Знамени;

ограничение на время действия военного положения построения и собрания военнослужащих для объявления поощрений и доведения взысканий;

недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений Вооруженных Сил Украины;

запрет проведения в городах, поселках и селах собраний и других массовых мероприятий, в том числе с участием военнослужащих.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 13 апреля 2025 года агрессор нанес ракетный удар по городу Сумы, в результате которого погибли 35 человек, более 120 раненых.

"Как выяснилось позже, целью ракетного удара также должны были стать военнослужащие, которых военное командование собрало в этот день для проведения мероприятий в центре города рядом с гражданским населением", - пишут авторы законопроекта.

Комментируя законопроект, нардеп Безуглая написала в Facebook, что во время войны нужна военная целесообразность, а не показательность.

"Речь идет не об ограничении прав - речь идет об ответственности. Запрет построений в общественных местах, вручение флагов или поощрений на площадях, марши и массовые собрания с участием военных - все это должно отойти. Армия должна быть там, где она нужна - на фронте, в укрытиях, на учениях. Гражданские должны быть в безопасности. Массовые мероприятия - это потенциальная мишень. Не играть в парады, пока ракеты летят на города", - отмечает она.

Российский удар по Сумах

Как сообщал УНИАН, утром 13 апреля 2025 года россияне нанесли удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами. Погибло более 30 человек, еще 117 получили ранения.

Были применены шрапнельные боеголовки с контактным подрывом, то есть взрывающиеся сразу.

В интервью The Washington Post украинский военный по имени Александр рассказал, что вероятно россияне имели целью торжественную церемонию награждения военных из 117-й бригады, но вместо этого пострадали почти исключительно гражданские.

По его словам, церемония награждения военных медалями проходила в подвале университетского корпуса. Для этого мероприятия самого Александра, как и некоторых других участников, вывели с позиций в Белгородской области.

Однако российские ракеты не достали украинских солдат, размещенных в подземном помещении. Зато пострадали гражданские, которые находились на поверхности. Среди них была в частности жена Александра и его 6-летняя падчерица. Ребенок получил ранения во время российского удара.

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