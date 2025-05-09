Если вы чувствуете, что постоянно голодны, рассмотрите возможность добавления продуктов с высоким содержанием клетчатки в свой рацион. Как пишет verywellhealth.com, употребление таких продуктов заставит вас быстрее почувствовать сытость и вызовет выработку гормонов, снижающих аппетит.
Поскольку клетчатка — это углевод, многие продукты с высоким содержанием клетчатки также содержат много углеводов. Однако есть и низкоуглеводные продукты, включающие в себя большое количество клетчатки.
1. Малина
Порция малины весом 100 г содержит: 12 г углеводов и 7 г клетчатки. При этом одна горсть малины обеспечивает около 25% вашей суточной потребности в клетчатке.
2. Ежевика
В порции весом 100 г содержится 10 г углеводов и 5 г клетчатки. В то же время другие ягоды, такие как черника и клубника, содержат 2 г клетчатки, что значительно ниже, чем в ежевике.
3. Авокадо
В 100 г авокадо - 9 г углеводов и 7 г клетчатки. Авокадо также содержит калий, магний, витамин С, витамин В6 и другие питательные вещества.
4. Цветная капуста
В 100 г цветной капусты содержится 3 г углеводов и 3 г клетчатки. Низкое содержание углеводов объясняет, почему цветная капуста является основой низкоуглеводных диет.
5. Брокколи
В 100 г брокколи содержится 7 г углеводов и 3 г клетчатки. В ней также содержится большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы, а также кальция и витамина К, которые поддерживают здоровье костей.
6. Зеленая фасоль
В порции зеленой фасоли 7 г углеводов и 3 г клетчатки. Это гораздо более низкоуглеводный вариант, чем нут или черная фасоль, которые содержат значительное количество клетчатки (6–7 г соответственно), но также и более богаты углеводами — 20 г на порцию.
7. Эдамаме
Эдамаме (незрелые соевые бобы) содержат 9 г углеводов и 5 г клетчатки на порцию в 100 г. Эдамаме популярен в восточноазиатской кухне и часто подается приготовленным на пару, как в кожуре, так и без нее, с щепоткой соли для усиления вкуса.
8. Капуста
Капуста содержит 4 г углеводов и 4 г клетчатки на 100-граммовую порцию. Как и другие темно-зеленые листовые овощи и крестоцветные овощи, капуста богата необходимыми питательными веществами и часто называется "суперпродуктом".
9. Брюссельская капуста
Брюссельская капуста содержит 7 г углеводов и 3 г клетчатки. Кроме того, она поддерживает вашу иммунную систему, кровь и здоровье костей, а также содержит антиоксиданты, которые защищают ваши клетки от повреждений.
10. Овсяные отруби
В 100 граммах этого продукта содержится 11 г углеводов и 3 г клетчатки. Содержание углеводов в здесь довольно низкое по сравнению с 48 г углеводов в том же количестве пшеничного хлеба.
11. Бразильские орехи
В отличие от других орехов, которые содержат много клетчатки, но также много углеводов, бразильские орехи являются исключением. Они содержат 12 г углеводов и 8 г клетчатки на порцию в 100 г.
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