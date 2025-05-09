Захваченные в плен оккупанты будут платить НДФЛ и военный сбор.

Кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому иностранцы в украинском плену будут платить налог на доходы физлиц и военный сбор. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и определить отдельную категорию физических лиц - военнопленных, нерезидентов Украины, которые имеют этот статус в соответствии с Женевской конвенцией.

Налоговыми агентами таких людей будут лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государственной уголовно-исполнительной службы. Именно они начисляют им зарплату за выполнение определенных работ во время пребывания в плену. Согласно законопроекту, упомянутые организации должны будут указывать в налоговом расчете сумму доходов, начисленных военнопленным за работу, и сумму удержанного с них налога.

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Стоит отметить, что решение Кабмина - это лишь согласие правительства на такие положения будущего закона. Чтобы законопроект превратился в закон и вступил в силу, его должна принять Верховная Рада и подписать президент.

Налоги в Украине - последние новости

В Украине планируется принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., которые зарабатывают деньги путем предоставления услуг через онлайн-платформы вроде Uklon, Bolt, Booking, Glovo или OLX.

В частности, под налогообложение подпадут следующие виды деятельности: предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, личные услуги, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств.

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