Старый мир разрушают не только Россия, Китай и новая администрация США, но и ряд более мелких игроков.

Когда человечество отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны, каждый день приносит новые свидетельства того, что международный порядок, созданный восемь десятилетий назад, сегодня быстро разрушается. Впереди нас ждет "длительный и опасный период глобального беспорядка", пишет на страницах Financial Times британский историк, эксперт по политике и современной истории Центральной и Восточной Европы Тимоти Гартон-Эш.

Он отмечает, хотя золотого века у человечества никогда не было, после 1945 года значительная часть Европы, Азии и Океании жила в безопасности и процветании под защитой США. Но сейчас этот порядок приходит в упадок: частично из-за подъема остальных стран в результате глобализации, а частично из-за "собственного напыщенного самоуничтожения Америки".

"Президент Дональд Трамп сейчас разрушает то, что осталось от этого сооружения, с непревзойденной скоростью и безрассудством", - пишет Хартон-Эш.

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Признаками разрушения старого порядка историк называет три большие войны, которые продолжаются сейчас (в Украине, Газе и Судане), потенциально возможную четвертую войну между ядерными державами Индией и Пакистаном, а также трамповские торговые тарифы, которые только добавляют беспорядка.

Аналитик называет также конкретные страны, которые прямо заинтересованы в разрушении старого мирового порядка. Это не только Россия и Китай, о которых и так все уже понятно. Многие до сих пор не замечают нарастающей агрессивности Индии под руководством премьера Нарендры Моди. Свой интерес в новом переделе мира также видят ряд средних государств, таких как Турция, Бразилия и Южная Африка.

В течение 80 лет с момента ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки сохранялось табу на использование такого оружия в войнах. Но российская агрессия против Украины может прорвать эту дамбу, вызвав новую гонку вооружений в мире. Гартон-Эш подчеркивает, что мы имеем дело с ситуацией, когда ядерная держава напала на своего соседа, который в свое время отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от этой же ядерной державы.

К этому клубу проблем добавляется технология искусственного интеллекта, которая создает опасность новой гонки вооружений и открывает новое измерение геополитической борьбы - в информационной сфере.

"Ничто в истории не является неизбежным. Однако ... нам следует активно готовиться к длительному периоду глобального беспорядка", - резюмирует аналитик.

Новый мировой порядок

Как писал УНИАН, ряд обозревателей считают московский парад на 9 мая плохим знаковым событием, которое окончательно засвидетельствовало переход мира в новую историческую эпоху, где старому мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Визит Си Цзиньпиня в Москву - это сигнал для Запада, что альянс автократий уже сформирован.

Созерцая сам парад, британский журналист увидел новую сущность современной России. В репортаже для своего издания он отметил, что сегодня Москва праздновала войну вместо того, чтобы радоваться миру.

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