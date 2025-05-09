По мнению Ермака, должны быть гарантии безопасности для Украины.

Китай имеет серьезную возможность влиять на позицию российской стороны. Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в сети Instagram на вопрос по поводу вероятности мирного урегулирования в следующие три месяца.

По его словам, мирный процесс должен начаться с 30-дневного полного прекращения огня, в том числе на фронте.

"Есть несколько опций, которые предусматривают переговоры и давление. Для начала Россия должна пойти на 30-дневное прекращение огня. Далее включается опция переговорного трека. И только в таком случае этот трек будет вместе с нашими партнерами. И во время него мы отстаиваем позицию Украины, а также мониторим соблюдение прекращения огня. Важно, чтобы молчал и фронт, и небо", - подчеркнул он.

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Ермак подчеркнул, что гарантии безопасности - это "важная опция" для Украины.

Ермак также ответил на вопрос по поводу необходимости поднятия военным зарплат, потому что на 20 тысяч невозможно жить. По его словам, вопрос возможности повышения заработных плат военным требует проработки.

Он отметил, что это не его сфера ответственности, но пообещал проработать этот вопрос.

"К сожалению, это не моя зона ответственности. Но я дам задание своему заместителю Павлу Палихе проработать этот вопрос вместе с Генштабом, Министерством обороны и Кабмином", - отметил Ермак.

Отвечая на вопрос по поводу возвращения из российского плена гражданских заложников, руководитель Офиса президента Украины, отметил, что идет работа над требованием по обмену пленных по формуле "всех на всех".

"Считаю, что движение к миру должно обязательно означать возвращение всех заложников и похищенных Россией украинских детей", - сказал он.

Также Ермак ответил на вопрос по поводу роли руководителя Си Цзиньпиня в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. По его словам, Китай имеет серьезную возможность влиять на позицию российской стороны:

"Пекин покупает энергоресурсы, помогает россиянам обходить санкции. Без него Москва точно не может воевать так, как она сейчас воюет".

Возможность прекращения огня в Украине

Как сообщал УНИАН, Reuters со ссылкой на источник во французской дипломатической институции написало, что США и европейские союзники почти согласовали финальное предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Москвы от предложения предусмотрено совместное введение новых санкций.

Издание отмечает, что накануне президент США Дональд Трамп повторил призыв к 30-дневному безусловному прекращению огня между Россией и Украиной и предупредил о возможности введения санкций совместно с партнерами, если боевые действия будут продолжаться.

6 мая Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. Из российской неволи домой вернулись 205 украинских бойцов.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечал, что среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан.

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