Офицер отметил, что сейчас даже не ведутся разговоры о международной структуре, которая бы контролировала режим прекращения огня.

Россияне не готовы к заключению мирного соглашения с Украиной и в случае введения режима 30-дневного прекращения огня сразу нарушат его. Такое мнение высказал офицер батальона "Свобода" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Я глубоко сомневаюсь, что Московия пойдет на существенное перемирие и прекращение огня. Тем более на 30 дней. Весь предыдущий опыт свидетельствует о том, что они на это не пойдут. Впрочем, если говорить даже теоретически, что россияне согласятся на 30-дневное прекращение огня, то здесь есть два сценария развития событий", - сказал он в эфире Еспресо.

По его убеждению, они не будут соблюдать режим прекращения огня и боевые действия будут продолжаться дальше.

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"При втором варианте, если все же они пойдут на это, кто будет и как будет контролировать режим прекращения огня. Сразу скажу - никак. В период проведения АТО и ООС якобы режим прекращения огня контролировали представители ОБСЕ. Все это происходило очень криво и несерьезно. Впрочем, хотя бы формально был международный орган, который должен был бы это верифицировать", - пояснил он.

Ильенко отметил, что сейчас даже не ведутся разговоры о международной структуре, которая бы контролировала режим прекращения огня. Офицер добавил:

"Сегодня вообще речь не идет о какой-то посреднической структуре, которая будет фиксировать нарушения режима прекращения огня".

Война в Украине - возможность прекращения огня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины важно, чтобыпрекращение огня было полное, безусловное и именно на этом мы стоим, и именно в этом украинская позиция.

Он напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского речь шла, в том числе о прекращении огня на месяц как начало.

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