Уже 11 июля начнется давно ожидаемый саммит в Вильнюсе, на который возложено много надежд.

Запад до сих пор не пришел к согласию о том, что же предложить Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом пишет Washington Post.

"Вашингтон, который имеет наибольшее влияние на решения альянса, состоящего из 31 члена, в течение нескольких месяцев маневрировал, чтобы снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на "гарантиях безопасности", а не на членстве в ближайшей перспективе, что многие союзники считают невозможным даже обсуждать до тех пор, пока Украина остается в состоянии войны с Россией", – пишет издание.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что саммит в Вильнюсе даст альянсу возможность "исправить ошибку", допущенную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии сказали, что они станут членами когда-то в будущем, не уточнив, когда и как это произойдет.

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Сегодня многие официальные лица и аналитики говорят, что это сделало обе страны мишенью для российского вторжения — Грузию в 2008 году, Украину – в 2014 и снова в 2022 году.

Многие на Западе по-прежнему сомневаются в "готовности" Киева. Украине еще предстоит пройти долгий путь реформирования своей армии и решения хронической проблемы с коррупцией, которая вызывает беспокойство у западных политиков.

По словам дипломатов, детали пакета безопасности, который могут предложить Украине, еще не доработаны. Но официальные лица США и НАТО описали меняющиеся предложения по двусторонним или многосторонним соглашениям, которые они охарактеризовали как пакты о взаимной обороне или меморандумы о безопасности с Украиной.

Администрация Байдена попыталась сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности как альтернативы членству в ближайшей перспективе. США также предварительно поддержали план по устранению барьеров на пути вступления Украины в НАТО, скажем, позволив Украине позже обойти План действий по членству в альянсе в будущем, но фактически не устанавливая временные рамки.

Однако неясно, смогут ли такие соглашения помочь Украине в настоящее время. Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат воевать на Украину. И Соединенные Штаты неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия.

"Практически любой результат Вильнюсского саммита, за исключением немедленного приглашения вступить в НАТО, скорее всего, оставит Украину в почти таком же неопределенном состоянии, в котором она оказалась после Бухареста [2008 года]", – пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что Киев получил беспрецедентные поставки оружия и боеприпасов с Запада, но неясно, смогут ли союзники Украины поддерживать это бесконечно. Демократические западные правительства также должны приспособиться к результатам выборов, если избиратели потребуют перемен.

Без четких обязательств некоторые украинские официальные лица видят наихудший сценарий, при котором поддержка Киева в конечном итоге рухнет, особенно если Байден потерпит поражение от республиканца в президентской гонке в следующем году. Украина и ее сторонники надеются сохранить свои гарантии безопасности на долгие годы, независимо от того, кто займет Белый дом.

Хотя существует широкое согласие с тем, что альянс должен укреплять свои политические отношения с Киевом, существуют большие разногласия по поводу того, что это на самом деле означает.

В дни, предшествующие саммиту, пока Украина воюет с Россией, помощники стран НАТО ведут собственную битву за то, как сформулировать заключительную декларацию саммита.

Ожидается, что НАТО модернизирует Комиссию НАТО-Украина (форум для консультаций) до Совета Украина-НАТО, что в теории даст Украине больше свободы действий, включая возможность созывать встречи и поднимать волнующие вопросы.

Грядущий саммит НАТО в Вильнюс – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО. Идеальным было бы приглашение нашей страны в Альянс. Зеленский добавил, что Украина понимает, что могут быть сложности в получении объединенной поддержки всех партнеров Альянса.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз касательно саммита НАТО. По его словам, на саммите будут произнесены красивые речи о поддержке Украины, но реальной пользы от саммита наша страна не получит.

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