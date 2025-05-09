24 апреля ВАКС взял под стражу Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 миллионов гривень.

За экс-руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. По данным источников Общественного в правоохранительных органах речь идет именно о нем.

Отмечается, что 24 апреля ВАКС взял под стражу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 миллионов гривень. Таким образом коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Дело Насирова

Напомним, что Роман Насиров - фигурант дела о взятке в более 700 миллионов гривень от бизнесмена Олега Бахматюка. Деньги были за возмещение более трех миллиардов гривен налогов компаниям, подконтрольным Бахматюку. Кроме того Насиров фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен.

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31 октября 2022 года стало известно о том, что суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривень.

9 апреля текущего года защита Насирова обратилась в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела из-за мобилизации подсудимого. Основанием для зачисления Насирова в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года. Так что "больное сердце", которое мешало ему сидеть в СИЗО, не помешало пройти медицинскую комиссию и попасть в армию.

Однако через сутки ВСУ отменили указ о мобилизации чиновника, отметив, что изданный приказ о призыве является противоправным.

"В Вооруженных силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", - заявили там.

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