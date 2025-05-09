Премьера продолжения хитового сериала по комиксам DC состоится 21 августа 2025 года.

Стриминговый сервис Max наконец выпустил полноценный тизер второго сезона комедийного экшна "Миротворец" (Peacemaker) от Джеймса Ганна.

Судя по трейлеру, после событий предыдущего сезона, в котором команда неудачников из "Аргуса" во главе с Кристофером Смитом (Миротворцем) спасла мир от зловещих бабочек из космоса, к ним все равно никто не относится как к героям. Пока они ищут свое место в мире, на пятки им наступает команда спецагента проекта Task Force X Рика Флега-старшего – отца Рика Флега-младшего, убитого Миротворцем в финале "Отряда самоубийц".

Во втором сезоне к своим ролям вернулись большинство главных актеров из первого сезона: Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец), Даниэль Брукс (Леоте Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз / Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт), Стив Эйджи (Джон Экономос) и Роберт Патрик (Огюст Смит / Белый Дракон).

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Между тем, Фрэнк Грилло, наиболее известный по франшизе "Первый мститель" и куче среднестатистических боевиков, воплотил образ Рика Флега-старшего – этот персонаж был впервые представлен в анимационном сериале "Монстры Коммандос" (2024) и также должен появиться в будущем "Супермене" (2025), который выйдет на экраны до старта второго сезона "Миротворца" (как и еще ряд персонажей, показанных в трейлере сериала).

Премьера второго сезона хитового сериала по комиксам DC состоится 21 августа 2025 года. Он будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Сериал "Миротворец" является спин-оффом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021 года и рассказывает о безжалостном убийце и истинном патриоте Америки Кристофере Смите по прозвищу "Миротворец", который верит в достижение мира любой ценой.

Первый сезон вышел в начале 2022 года и был положительно воспринят как критиками, так и зрителями. Сейчас его оценка на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков и 89% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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