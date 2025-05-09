Стриминговый сервис Max наконец выпустил полноценный тизер второго сезона комедийного экшна "Миротворец" (Peacemaker) от Джеймса Ганна.
Судя по трейлеру, после событий предыдущего сезона, в котором команда неудачников из "Аргуса" во главе с Кристофером Смитом (Миротворцем) спасла мир от зловещих бабочек из космоса, к ним все равно никто не относится как к героям. Пока они ищут свое место в мире, на пятки им наступает команда спецагента проекта Task Force X Рика Флега-старшего – отца Рика Флега-младшего, убитого Миротворцем в финале "Отряда самоубийц".
Во втором сезоне к своим ролям вернулись большинство главных актеров из первого сезона: Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец), Даниэль Брукс (Леоте Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз / Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт), Стив Эйджи (Джон Экономос) и Роберт Патрик (Огюст Смит / Белый Дракон).
Между тем, Фрэнк Грилло, наиболее известный по франшизе "Первый мститель" и куче среднестатистических боевиков, воплотил образ Рика Флега-старшего – этот персонаж был впервые представлен в анимационном сериале "Монстры Коммандос" (2024) и также должен появиться в будущем "Супермене" (2025), который выйдет на экраны до старта второго сезона "Миротворца" (как и еще ряд персонажей, показанных в трейлере сериала).
Премьера второго сезона хитового сериала по комиксам DC состоится 21 августа 2025 года. Он будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.
Сериал "Миротворец" является спин-оффом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021 года и рассказывает о безжалостном убийце и истинном патриоте Америки Кристофере Смите по прозвищу "Миротворец", который верит в достижение мира любой ценой.
Первый сезон вышел в начале 2022 года и был положительно воспринят как критиками, так и зрителями. Сейчас его оценка на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков и 89% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".