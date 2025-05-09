Бойцам удалось очистить от оккупантов лесной массив.

Украинские защитники восстановили позиции возле Липцов Харьковской области, освободив от российских захватчиков лесной массив "Берлин".

Об этом в эфире информационного телемарафона сказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин. По его словам, битву за массив, которая длилась 5,5 месяцев, выиграли бойцы 13 бригады Национальной гвардии "Хартия" и 92 отдельной штурмовой бригады:

"Да, возможно площадь там не слишком большая - 200 гектаров, то есть более 2 кв. км, но некоторые места на фронте не стоит оценивать только квадратными километрами. Возле Липцов есть ряд господствующих высот и с одной из них в ясный день можно увидеть северные окраины Харькова, в частности район Салтовки".

Шамшин сказал, что Липцы и эти высоты были одной из главных целей наступления захватнической армии Российской Федерации, которое началось год назад - 10 мая. За время этой битвы россияне потеряли 1500 солдат и много вооружения и военной техники.

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"И вот вчера наши подразделения освободили лесной массив "Берлин" к северу от Липцов. Это имеет чрезвычайно важное тактическое значение, потому что мы отдалили россиян от их цели, к которой они стремились - захвата поселка Липцы", - отметил спикер ОТУ.

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте, несмотря на объявленное Москвой "перемирие", произошло уже 80 боевых столкновений.

Отмечается, что на Харьковском направлении украинские бойцы отражают две российские атаки в районе Волчанска, боестолкновения до сих пор продолжаются.

Ранее украинский полковник в запасе Роман Свитан заявил, что восстановление наших позиций возле Липцов свидетельствует о хорошей динамике продвижения Сил обороны.

В то же время он считает, что гарантировать Харькову безопасность можно только при условии создания на территории России буферной зоны глубиной в 30 километров.

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