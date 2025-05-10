Индия нанесла удары баллистическими ракетами по пакистанским авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.
На авиабазе Нур-Хан прогремело около трех взрывов, сообщают местные каналы. На фоне звучила воздушная тревога. Предварительно, ракетный удар был со стороны Индии непосредственно у пакистанской столицы Исламабада. Стало известно, что индийские ракеты упали на дорогу недалеко от базы пакистанских ВВС Нур-Хан в Равалпинди.
Генеральный штаб пакистанской армии находится в Чаклале, недалеко от Равалпинди, отмечает Clash Report. Средства ПВО Пакистана перехватили индийские крылатые ракеты, нацеленные на авиабазу Рафики недалеко от Шоркота, Джанг.
Пакистанская армия заявила, что Индия выпустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.
"Я хочу сообщить вам шокирующую новость, что Индия выпустила шесть баллистических ракет из Адампура. Одна из баллистических ракет упала в Адампуре, остальные пять ракет попали в район Амритсара", - сказал представитель армии Пакистана в видеообращении по гостелевидению, передает Reuters.
Sky News пишет, что не менее десяти взрывов также прогремели близ международного аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Армия Индии сообщила об обнаружении пакистанских беспилотников в 26 районах на севере и северо-западе страны.
Эскалация между Пакистаном и Индией
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