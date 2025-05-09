Такой договоренности никогда не было среди членов Альянса.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) не обещали, что результатом мирного соглашения о прекращении войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет фиксация членства Украины в Альянсе. В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Брюсселе.

"Все в НАТО согласились с тем, что путь Украины в направлении НАТО будет необратимым. Но мы никогда не соглашались на то, что членство Украины в НАТО будет гарантировано в рамках мирного соглашения. Об этом никогда не договаривались. Но, в долгосрочной перспективе Альянс НАТО сказал "да" - что будет эта перспектива членства в НАТО. Это на долгосрочную перспективу, а не на мирные переговоры, которые сейчас продолжаются", - подчеркнул Рютте.

В частности, в немецком городе Висбаден размещается Командование НАТО, которое координирует организацию доставки военной помощи для Украины. Также Вооруженным силам Украины помогают с подготовкой военных, а в польском городе Быдгощ размещается совместный центр, который совместно с украинцами анализирует и усваивает уроки войны.

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В свою очередь, как сказал Мерц, Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз.

По его мнению, если говорить о временных рамках, вступление Украины в ЕС может произойти раньше, чем вступление в НАТО. В частности, если Украина будет отвечать критериям вступления в ЕС, ее будут приветствовать как члена Евросоюза.

Мерц считает, что Украина должна быть суверенным государством в принятии решений о политических и военных альянсах.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2025 года министр обороны США Пит Гегсет рассказал, каким должно быть мирное соглашение между Украиной и РФ. По его словам, Соединенные Штаты не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие темы перспективы членства Украины в НАТО с переговорного процесса является большим подарком для России.

Уже 22 апреля украинский лидер отреагировал на требование РФ к Украине отказаться от НАТО. Он отметил, что у России, которая инициировала полномасштабную войну, надо спросить, от чего она отказывается, если желает зафиксировать отказ Украины от членства в НАТО.

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