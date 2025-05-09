Кроссоверы и внедорожники в отличие от других легковых автомобилей дают водителю больше возможностей для поездок за пределами дорог. Тем не менее выбрать оптимальную модель не так и просто.
В Autocar определили 10 лучших новых больших кроссоверов и внедорожников. Эксперты заявили, что эти модели стоят своих денег.
ТОП-10 лучших больших кроссоверов и внедорожников:
- Range Rover Sport
- BMW X5
- Land Rover Defender
- Porsche Cayenne
- Kia EV9
- Audi Q7
- Hyundai Santa Fe
- Skoda Kodiaq
- Volvo XC90
- Volkswagen Touareg
Лидером рейтинга стал Range Rover Sport. По словам экспертов, эта модель превосходит всех своих конкурентов.
В издании поделились, что Range Rover Sport дешевле флагманской модели бренда, но предлагает высокий уровень комфорта и отлично справляется с бездорожьем. Также этот автомобиль похвалили за изысканный интерьер и широкий выбор силовых установок.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. Также были определены 5 самых ненадежных гибридных автомобилей с пробегом от японских производителей.
Кроме того, был определен самый надежный японский электромобиль. По словам экспертов, этот электромобиль редко сталкивается с поломками.