По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает высокий уровень комфорта и способен справиться с бездорожьем.

Кроссоверы и внедорожники в отличие от других легковых автомобилей дают водителю больше возможностей для поездок за пределами дорог. Тем не менее выбрать оптимальную модель не так и просто.

В Autocar определили 10 лучших новых больших кроссоверов и внедорожников. Эксперты заявили, что эти модели стоят своих денег.

ТОП-10 лучших больших кроссоверов и внедорожников:

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Range Rover Sport BMW X5 Land Rover Defender Porsche Cayenne Kia EV9 Audi Q7 Hyundai Santa Fe Skoda Kodiaq Volvo XC90 Volkswagen Touareg

Лидером рейтинга стал Range Rover Sport. По словам экспертов, эта модель превосходит всех своих конкурентов.

В издании поделились, что Range Rover Sport дешевле флагманской модели бренда, но предлагает высокий уровень комфорта и отлично справляется с бездорожьем. Также этот автомобиль похвалили за изысканный интерьер и широкий выбор силовых установок.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. Также были определены 5 самых ненадежных гибридных автомобилей с пробегом от японских производителей.

Кроме того, был определен самый надежный японский электромобиль. По словам экспертов, этот электромобиль редко сталкивается с поломками.

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