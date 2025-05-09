Рост цен на лук связывают с сокращением предложения овоща в хозяйствах страны.

Отпускные цены на лук на украинском рынке снова начали расти. Об этом сообщается в новом исследовании проекта EastFruit.

По состоянию на пятницу, 9 мая фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг). В среднем это на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

Рост цен на популярный овощ связывают с сокращением предложения в условиях, когда имеет место сезонное истощение запасов лука в хозяйствах страны. При этом активность на рынке довольно высокая, что также приводит к росту цен.

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Фермеры говорят, что более существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще выражают неудовлетворенность качеством продукции.

Отметим также, что на сегодня лук в Украине стоит на 26% дороже, чем в первой декаде мая 2024 года.

Цены на овощи в Украине - динамика и прогноз

Ранее УНИАН сообщил, что в нашей стране наблюдают снижение цен на прошлогодний картофель. Сейчас в большинстве регионов производители отгружают прошлогодний картофель по цене 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг).

Среди главных причин такой динамики называют существенное ухудшение качества прошлогоднего картофеля в хранилищах.

А на прошлой неделе в Украине фиксировали стремительное снижение стоимости прошлогодней белокочанной капусты.

Специалисты не исключают, что цены на овощ могут снизиться еще, поскольку производители сталкиваются с существенными трудностями, когда реализуют продукцию.

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