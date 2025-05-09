Эксперт отметил, что несетевые АЗС, чтобы выполнить норму закона, добавляют к бензину спирт.

Украинским водителям не стоит заправляться на маленьких АЗС, по крайней мере до конца мая-начала июня, поскольку существует риск получить некачественный бензин. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал топливный эксперт, основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Я не советую никому заправляться на маленьких АЗС. Там почти на 100% нет качественного топлива. Очень большой вопрос, чем вы там сейчас заправитесь", - отметил эксперт.

Он отметил, что крупные сети смогли вовремя законтрактовать достаточные объемы бензина с 5% долей биоэтанола, в соответствии с требованиями нового закона, тогда как "простые" АЗС не имеют возможности подписать быстрое соглашение, а топлива на всех пока не хватает.

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Леушкин добавил, что не сетевые АЗС, чтобы выполнить норму закона, добавляют к бензину спирт. А те, кто работают по старинке, продавая обычный бензин, рискуют получить штраф.

"Насколько я понимаю, сейчас дали указания экологической инспекции проверять. Они проверяют, выписывают штрафы. Все это еще будет через суд проходить... До настоящих выплат, видимо, дойдет к концу года", - рассказал эксперт.

Дмитрий Леушкин прогнозирует, что украинский рынок будет заполнен "спиртовым" бензином через неделю-две.

"В свободной продаже E5 (бензин с 5% добавлением спирта - УНИАН) появится через неделю-две, к концу мая - началу июня как-то отрегулируется, и будет четкое разделение на тех, кто продает качественное топливо, и тех, кто продает неизвестно что. Самое интересное, что все будут в рамках закона, потому что в законе указано не менее 5%, а они добавят, например, 30%", - отметил основатель логистической группы компаний "Прайм".

Эксперт добавил, что переход на топливо с биоэтанолом пока не отразился на стоимости на стелах АЗС, учитывая падение мировых цен на нефть.

Бензин с биоэтанолом - что известно

С 1 мая вступил в силу закон, который обязывает добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола, что является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Как отмечали топливные эксперты, некоторые АЗС будут нарушать технологические нормы, добавляя к топливу обычный спирт. Он, в свою очередь, имеет большую плотность, чем бензин, что будет создавать риски для авто.

Ранее эксперт спрогнозировал стоимость бензина в последний месяц весны. По словам аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, цены на АЗС в мае будут снижаться.

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