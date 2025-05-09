Шоумен рассказал, что его дедушка застал Великую Отечественную войну.

Российский шоумен Максим Галкин, который в начале полномасштабной войны осудил преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, показал редкое фото своего дедушки.

Известно, что родной человек Галкина родился в Одессе. Как рассказал Максим в своих соцсетях, его дедушка участвовал в Сталинградской битве и не только.

"Сегодня, 9 мая, я, как всегда, вспоминаю своего дедушку Гришу, коренного одессита Григория Прагина, прошедшего ту страшную войну, он участвовал в Сталинградской битве, освобождал свой родной город Одессу, в котором в первый же день оккупации нацисты убили его маму, мою прабабушку Марию Прагину. Он освобождал Югославию, Венгрию. Прожил долгую жизнь и застал мои первые успехи на сцене", - написал Галкин.

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Он добавил, что его дедушки уже нет в живых, но он о нем всегда помнит.

"Ушли давно из жизни и мой дед, и его друзья-однополчане, которых я поздравлял в этот день, уже нет ветеранов, которых я знал лично. В этот день, сегодня, я чту память всех павших на той войне - близких как моя прабабушка и брат моего деда Якова, который погиб, защищая Киев в 1941-м, и далеких, незнакомых мне людей. Чту память тех, кто одолел фашизм и освободил мир", - добавил шоумен.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева и их дети.

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