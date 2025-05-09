Американцев призвали быть готовыми найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Граждан США, которые находятся на территории Украины, предупредили о повышенной угрозе обстрелов со стороны РФ. Американцев призвали быть готовыми найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - сказано в сообщении.

В Посольстве США в Украине советуют заранее определить места, где можно укрыться при объявлении воздушной тревоги. Также рекомендуется установить на смартфон приложение для оповещения о воздушной тревоге, среди которых Air Raid Siren или Alarm Map.

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Помимо этого американцам рекомендуют следить за обновленной информацией в местных СМИ, а также запастись водой, едой и лекарствами. В Посольстве США в Украине призывают следовать указаниям украинских чиновников и первых лиц, реагирующих на чрезвычайные ситуации.

РФ нарушает условия своего же трехдневного "перемирия" - что известно

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что российский диктатор Владимир Путин не держит собственного слова, потому что российские захватчики нарушают объявленное Москвой трехдневное "перемирие".

По данным украинских военных, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. В частности, с полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются.

Сибига отметил, что Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня. Он подчеркнул, что это позволит провести мирные переговоры и открыть реальный путь к справедливому и устойчивому миру.

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