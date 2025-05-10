В США подготовлен ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, однако окончательные решения пока не приняты.

Позиция Белого дома в отношении начатой РФ войны в Украине ужесточилась и теперь президента РФ Владимира Путина рассматривают как серьёзное препятствие для достижения мира. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа о заключительном варианте ультиматума о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа президента России Владимира Путина соглашение предусматривает введение новых санкций", - сказано в статье.

Отмечается, что планы ещё не окончательные и зависят от позиции США, которые настаивают на безусловном месячном перемирии и ответственности обеих сторон за соблюдение прямых переговоров.

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Дипломатическая активность вокруг окончания самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны заметно возросла после серии встреч дипломатов США, Европы и Украины, в том числе в Лондоне и Париже.

По данным источников издания, позиция Белого дома в отношении войны в Украине ужесточилась - теперь Путина рассматривают как серьёзное препятствие для достижения мира.

В Белом доме, по информации издания, подготовлен ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, однако окончательные решения пока не приняты.

Усиление давления на РФ

Ранее Reuters писал, что о прекращении огня в Украине могут объявить в ближайшие часы или дни. США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии. Если Москва откажется от нее, будут введены мощные санкции против России.

Источник издания сообщил, что продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня или предоставить России короткое время для реагирования, прежде чем начать вводить санкции. Обе стороны координируют действия по пакетам санкций.

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