По словам Ермака, в случае не принятия Россией условий будут применены серьезные санкции.

Для Украины важно, чтобы прекращение огня было полное, безусловное и именно на этом мы стоим, и именно в этом украинская позиция. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в видеосообщении в Telegram.

Он отмечает, что продолжается процесс консультаций. Напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского речь шла, в том числе о прекращении огня на месяц как начало.

"И это является принципиальной позицией президента и всей команды", - добавил он.

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Ермак отмечает, что рассматриваются различные варианты.

"Главное, что США и другие наши стратегические партнеры - Великобритания, Франция, Германия, "Нордики" (Нордическая группа - УНИАН) и другие это поддерживают, они тоже говорят с США. И сегодня процесс на этапе по определению того, как действовать, если Россия не принимает этих условий, потому что тогда начинается процесс дополнительного давления", - отметил он.

По его словам, в первую очередь речь идет об очень сильных санкциях.

"Законопроекты готовы в конгрессе США. Украина занимает проактивную позицию. Я считаю, что этот процесс будет двигаться не медленно потому, что мы не забываем, что у нас продолжается эта ужасная война. Мы все хотим ее закончить справедливым и устойчивым миром, который бы был обеспечен сильными и юридически обязательными гарантиями безопасности для нашей страны", - отметил Ермак.

Он отмечает, что позиция США о полном прекращении огня, которое поддержала Украина еще на встрече с Джидди, остается такой же.

"Понятное желание россиян продолжать свои враждебные действия, но любое частичное прекращение огня будет выглядеть как нарушение договоренностей", - подчеркнул Ермак.

Зеленский провел разговор с Трампом - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский рассказал, что они поздравили народы двух стран с днем победы над нацизмом. А также приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве, которое открывает много новых возможностей для сотрудничества.

Также президенты обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.

По его словам, Трамп поинтересовался ситуацией на фронте. Украинский президент также подчеркнул, что наша страна готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня".

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