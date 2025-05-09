Путин является "центральным действующим лицом", акцентировал Стив Уиткофф.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что без его контактов с российским правителем Владимиром Путиным невозможно остановить войну в Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью Breitbart News, отвечая на критику в свой адрес по поводу его личных встреч с главой Кремля.

"На моих встречах с Путиным посторонние не присутствовали. Разве я должен был сказать Путину: "Я не хочу начинать диалог с вами, я не хочу иметь с вами никаких отношений"? Байден не разговаривал с ним три с половиной года. По поручению президента у меня была возможность установить контакт с президентом Путиным. Он - центральное действующее лицо. Если мы не будем с ним говорить, как мы вообще рассчитываем прийти к какому-то решению? Это даже невозможно", - заявил он.

По словам Уиткоффа, Трамп поручил ему взаимодействовать с Путиным, "чтобы попытаться выработать лучшее решение".

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"Сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, - абсурдна. Или что я должен говорить с ним только при условии, что смогу взять с собой переводчика или других людей. Мне никто там не был нужен", - добавил он.

Переговоры Уиткоффа с Путиным: что важно знать

Напомним, New York Post со ссылкой на источники писал, что в администрации Трампа разочарованы тем, как Стив Уиткофф ведет переговоры с Путиным.

Указывалось, что Уиткофф участвует во встречах высокого уровня самостоятельно и даже иногда полагается на кремлевских переводчиков, что является нарушением устоявшейся дипломатической процедуры.

Сам же Уиткофф не раз хвастался якобы достигнутыми результатами во время его личных встреч с главой Кремля. В частности, он заявлял, что теперь Путин "впервые за десятилетие" видит возможность для перезагрузки отношений между США и Россией.

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